В Пермском крае ужесточили меры в борьбе с коронавирусной инфекцией

За неделю в Прикамье зарегистрировано 2 463 случая COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 13 июля прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев рассказал о непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. За неделю зарегистрировано 2 463 случая COVID-19, выявлено 14 973 контактных лиц – 6,2 на одного больного. По абсолютным показателям заболеваемости Прикамье ежедневно занимает 7-10 строчку по Российской Федерации.

- Заболевшие есть во всех территориях Пермского края, 53 % – в Перми, – сказал Костарев.

Вчера уже было озвучено решение о обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников многих отраслей.

Также будет сокращено количество посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах.

На сплавы по рекам могут ходить только привитые от ковида. Спортсмены, переболевшие коронавирусом в течение 6 месяцев, будут допускать до соревнований.

Все отделения МФЦ с 19 июля будут работать по предварительной записи.

Работодателям рекомендуют предоставлять вакцинированным сотрудникам выходной день.