Закрытое заседание оперштаба: власти Пермского края ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции

Власти Пермского края ввели новые ограничения из-за новой вспышки коронавируса Фото: Василий Вахрин

Власти Пермского края вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Постановление опубликовано на официальном сайте регионального Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Виталий Костарев уже подписал документ.

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией сегодня, 13 июля, обсуждали на Оперштабе. В Роспотребнадзоре отмечают высокий рост числа заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места.

Сделать прививку первым компонентом до 15 августа должны сделать работники:

- торговли

- салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, бань, саун, соляриев

- прачечных и химчисток

- банковской сферы, почты

- общепита

- транспорта, такси

- ЖКХ, энергетики

- салонов связи

- медики и соцзащита

- работники культурных и выставочных мероприятий

- рекламных мероприятий

- детских комнат, в парках культуры, ТРЦ

- театров, кинотеатров, концертных залов

- массовых физкульт мероприятий

- все чиновники

Вторым компонентом должны привиться - до 15 сентября. Руководителям и ИП нужно организовать вакцинацию не менее 60% персонала.

Также оперштаб принял решение не допускать зрителей на матч, который пройдет в Перми в среду, 14 июля. «Амкар-Пермь» встретится с ФК «Тюмень», также выступающем во втором дивизионе ФНЛ.

На стадионе смогут находиться только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба, персонал, лидеры фан-движения, которые получили свои билеты заранее. Выдачи бесплатных билетов не будет.

Напомним, что за минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусной инфекцией. Заболели еще 368 человек, из них 60 госпитализировали, 308 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 43 ребенка. Регион занял десятую строчку в стране по количеству заболевших за сутки.

На лечении в больницах находятся 2333 человека, 71 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 18 пациентов с положительным тестом на ковид.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявили 65 576 заболевших коронавирусной инфекцией.