В Пермском крае за сутки обнаружили 379 заболевших коронавирусной инфекцией

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 955 случаев заражения опасной инфекцией.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Пермском крае коронавирус за сутки подтвердился у 379 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 61 человек проходит лечение в больницах, 318 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 29 детей.
Врачи в стационарах лечат от коронавируса 2313 человек. Скончались за сутки 15 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 955 случаев заражения опасной инфекцией.
Напомним, 13 июля в регионе было объявлено об обязательной вакцинации граждан.