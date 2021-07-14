В Пермском крае за сутки обнаружили 379 заболевших коронавирусной инфекцией

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 955 случаев заражения опасной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирус за сутки подтвердился у 379 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 61 человек проходит лечение в больницах, 318 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 29 детей.

Врачи в стационарах лечат от коронавируса 2313 человек. Скончались за сутки 15 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 955 случаев заражения опасной инфекцией.

Напомним, 13 июля в регионе было объявлено об обязательной вакцинации граждан.