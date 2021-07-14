В Пермском крае грузовик врезался в BMW: погибли маленький ребенок и водитель

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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Смертельная авария произошла ночью 14 июля. В 00:30 по автодороге Кунгур -Соликамск в навправлении Александровска ехал 46-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом. По предварительной информации, водитель фуры выехал на "встречку" и врезался в BMW.

В результате ДТП 32-летний водитель BMW и его 9-летний пассажир погибли на месте. Правоохранители проводят проверку.

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