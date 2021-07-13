Последние секунды жизни матери и сына из Пермского края попали на видео

Фото: ГИБДД/соцсети

Днем в воскресенье, 11 июля, в ДТП в в Уфимском районе Башкирии погибла семья из Пермского края.

Авария произошла на 21 километре Западного обхода Уфы. По предварительной информации, 38-летний житель Чайковского за рудем KIA Ceed на перекрестке не уступил дорогу тягачу Skania - произошло столкновение. Удар оказался такой силы, что водитель легковушки и его 57-летняя мама скончались на месте происшествия. Водитель грузовика - 43-летний житель Нижегородской области, не пострадал.

По факут произошедшего дорожная полиция проводит проверку.

Смотреть видеосюжет Смертельное ДТП под Уфой: тягач смял легковушку // 12.07

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