14 июля глава Перми Алексей Дёмкин проведет первый прямой эфир «ВКонтакте»

Алексей Дёмкин проведет прямой эфир

14 июля с 19:00 до 20:00 глава Перми Алексей Дёмкин будет отвечать на вопросы пермяков на своей странице «ВКонтакте».

Вопросы к эфиру можно задать под анонсом на личной странице Алексея Дёмкина. Пермяки написали там уже более 200 вопросов, которые касаются благоустройства, транспорта, застройки, возведения новых школ и других тем. Также вопросы можно будет задать непосредственно в ходе трансляции.

Этот прямой эфир станет первым для Алексея Дёмкина в качестве главы Перми. Ранее он неоднократно подчеркивал, что взаимодействие с жителями – один из приоритетов в его работе. Трансляция начнется 14 июля в 19:00, посмотреть ее можно по ссылке.