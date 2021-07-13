На первый официальный матч «Амкара» пустят только 500 человек

Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»".

В Перми в среду, 14 июля, «Амкар-Пермь» проведет свой первый матч. Пермяки встретятся с ФК «Тюмень», также выступающем во втором дивизионе ФНЛ.

Администрация клуба сообщает, что первый матч сезона команда проведет без зрителей. На стадионе смогут находиться только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба, персонал, лидеры фан-движения, которые получили свои билеты заранее. Выдачи бесплатных билетов не будет.

Связано это, конечно, с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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