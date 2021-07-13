Подросток, который зарубил свою семью в Пермском крае, может избежать тюрьмы

В Пермском крае подросток, которого обвиняют в убийстве сестры и родителей, признали якобы невменяемым. Фото: архив "КП"

В Пермском крае подросток, которого обвиняют в убийстве сестры и родителей, признали якобы невменяемым. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье», со ссылкой на свои источники. У него выявили психическое заболевание, это означает, что суд не сможет приговорить его к тюремному сроку, школьник должен будет проходить принудительное лечение.

Напомним, 1 марта десятиклассник зарубил топором свою 42-летнюю мать, и 12-летнюю сестру. А когда вернулся с работы отец, убил и его. Затем он вызвал такси и уехал в Екатеринбург, где переночевал в хостеле. 3 марта подростка задержали в Екатеринбурге и доставили в Пермь, в следственный комитет.

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