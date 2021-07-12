В Перми окончены поиски пропавшего 24-летнего контрактника

Фото: ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК»

Пропавшего в Перми контрактника нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».

Напомним, 24-летний Алексей - служащий по контракту в одной из Московских военных частей, на некоторое время приехал в отпуск к родным в Пермь. 3 июля в 4.10 утра он вышел из дома в Дзержинском районе, чтобы отправится к месту службы, но пропал. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Почти 10 дней о судьбе молодого человека не было ничего известно. Сегодня волонтеры сообщили радостную весь - Алексей нашли живым и здоровым. Где все это время пропадал молодой военнослужащий, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски загадочно пропавшего Арсения Воронцова. Родственники готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.