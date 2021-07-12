В Перми за жестокое убийство и изнасилование осудят двух подростков

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В Перми за тяжкие преступления перед судом предстанут два подростка.

Как рассказали в следственном комитете, в июне 2020 года 14-летний и 15-летний подростки в состоянии алкогольного опьянения с особой жестокостью убили мужчину. Сначала они нанесли ему множество ударов и травм. А затем подожгли его одежду, от чего он и скончался.

Кроме того, один из обвиняемых изнасиловал женщину. А после избил ее, нанося повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу было опрошено более 30 свидетелей и проведено 15 судебных экспертиз. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.