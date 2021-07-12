Фото: ФК Амкар-Пермь

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» проведет свой первый официальный матч. Билеты на игру будут бесплатными, однако болельщики должны иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала матча, либо сертификат о вакцинации.

Документы будут проверять при входе на стадион. Результат теста должен быть распечатан, сертификат может быть электронным.

Напомним, матч 1/256 финала Кубка России по футболу между «Амкаром» и «Тюменью» состоится в среду, 14 июля, на стадионе «Звезда» в Перми (0+). Клуб сможет заполнить только западную трибуну арены — 3,5 тыс. посадочных мест.

Билеты можно получить в кассах по адресу ул. Куйбышева, 97.