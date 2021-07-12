Аналитики проверили качество мобильного интернета в регионах

.

Мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета – компания Ookla - опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России.

Согласно представленным данным, средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, в Перми – 32,37 Мбит/c. Это лучший показатель по интернет-данным.

Такие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема.

- В первом полугодии 2021 года компания развивала сеть ускоренными темпами, - рассказали в пресс-службе МегаФона. - За это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов.

В Прикамье с начала года связисты модернизировали свыше 40 базовых станций в 22 районах края. Благодаря масштабной стройке скоростной 4G-интернет и новое качество связи появились в деревнях, поселках и селах края от Чернушинского городского округа до поселка Гайны. Суммарно более 90 тысяч жителей Пермского края получили возможность в 10 раз быстрее загружать данные в интернете. В Перми в этом году инженеры МегаФона также провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость и пропускную способность сети от Закамска до Голованово. По данным исследователей Ookla, в регионе скорость скачивания у МегаФона достигает 28,96 Мбит/c.

- МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65 процента трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Аналитики компания Ookla пояснили, что с января по июнь 2021 года было проведено более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России. Ookla также проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов.