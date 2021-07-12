В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 72 ребенка

В Пермском крае коронавирус выявили за сутки у 364 человек из них 72 ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирус выявили за сутки у 364 человек из них 72 ребенка. Такого числа заболевших маленьких пациентов не было с начала пандемии. Специалисты отмечают, что чаще болеют люди работоспособного возраста от 20 до 49 лет.

В краевом Минздраве сообщили график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на предстоящую неделю. Сделать прививку от COVID-19 можно будет без записи в пунктах вакцинации, их адреса здесь.