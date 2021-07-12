Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на неделю в Перми

На прошлой неделе в Перми был дефицит вакцины и работал только один мобильный пункт у цирка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Минздраве сообщили график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на предстоящую неделю. Сделать прививку от COVID-19 можно будет без записи в пунктах вакцинации по адресам:

ТЦ «Карусель» (1й этаж), шоссе Космонавтов, 59: 12 и 13 июля с 14.00 до 18.00.

Гипермаркет «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет): 12 июля с 14.00 до 18.00.

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком): 14 июля с 10.00 до 15.00.

Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (шатер на площади около Ротонды): 14-16 июля с 16.00 до 20.00; 17 и 18 июля с 11.00 до 17.00.

Дачный поселок Алешиха (автобус на мини-рынке): 16 июля с 10.00 до 13.00.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

С начала массовой вакцинации в Пермском крае привиты первым компонентом вакцины более 397 тыс. жителей. Из них 269,6 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.