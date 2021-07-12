Вероника Куликова: Партия объединила людей с активной жизненной позицией

Фото: «Справедливая Россия»

В Перми прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». На ней были определены кандидаты на выборы в депутаты Пермской городской думы, Соликамского городского округа и Большесосновского муниципального округа. Имитстали общественники, экологи, медицинские работники, преподаватели, представители транспортной отрасли и предприниматели.

Партийный список кандидатов в Пермскую гордуму возглавили Вероника Куликова, Дмитрий Федоров и Эдуард Мирзамухаметов. Группу №3 партийного списка возглавила Инесса Ощепкова - руководитель общественной организации «Память Сердца». Группу №4 – бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки, начальник управления инновационной деятельности ПГНИУ Андрей Шахаев.

Во главе группы №5 – журналист, член Международного Союза журналистов Варвара Кальпиди. Член правления Всероссийской Ассоциации ТОС Тухфятуллова Антонина, бывший директор школы «Город дорог» Домовитова Ольга, основатель пермского молодежного центра, депутат гордумы Илья Лисняк, депутат Добрянской думы Марк Коробов возглавили соответственно группы №8, 9, 10, 11.

Фото: «Справедливая Россия»

По одномандатным округам кандидатами от «Справедливой России» выдвинуты зоозащитница Елена Олькова, руководитель Фонда «Центр защиты прав граждан» в Пермском крае Олег Денисов, преподаватель медицинской академии Юрий Уточкин. Некоторые кандидаты ранее избирались от других партий. Действующий депутат Дмитрий Федоров заявил:

- Для меня команда партии «Справедливая Россия - За правду» и лично Вероника Дмитриевна Куликова – это альянс сильных, неравнодушных людей, нацеленных на активную работу и достижение самых высоких результатов. Разделяю взгляды участников партии, потому что моим главным принципом и в жизни и в работе всегда была и будет справедливость.

- «Справедливая Россия» объединила лидеров общественного мнения, людей с активной жизненной позицией, - подчеркнула руководитель регионального отделения Вероника Куликова. - Многие приходят в нашу команду из других партий и общественных организаций. Объединяя наши усилия, мы становимся сильнее. Наши кандидаты – профессионалы в самых разных отраслях, люди с большим жизненным опытом и молодежь.

Фото: «Справедливая Россия»

Конференция по выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание Пермского края и по дополнительным выборам в различные муниципалитеты Пермского края состоится 16 июля.