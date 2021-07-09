«Спасатели звали ее в рупор». На пляже КамГЭС в Перми утонула 13-летняя девочка

К поискам девочки подключились водолазы. Фото: соцсети.

Сегодня вечером на пляже КамГЭС утонула 13-летняя девочка. Об очередном несчастном случае с ребенком сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Как сообщили очевидцы, спасатели пытались звать девочку, которой хватились родители, в рупор. Потом искать ее пытались водолазы службы спасения.

- С начала купального сезона в Пермском крае произошло 11 несчастных случаев на воде с несовершеннолетними детьми и подростками, - сообщили в Минтербезе. – Призываем граждан соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей одних без присмотра у водоемов.