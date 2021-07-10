Утонувшая на пляже КамГЭС 13-летняя девочка была с мамой

Девочку нашел водолаз в 20 метрах от пляжа.

В Перми вечером 9 июля на пляже КамГЭС утонула 13-летняя девочка. Как стало известно «КП», отдыхать на пляж девочка пришла со своей мамой. Около 19 часов женщина отвлеклась и потеряла дочку из вида.

Сначала ее искали на берегу в рупор спасатели, затем к месту приехала группа с водолазом. Ребенка искали несколько часов. Ее тело обнаружили примерно в 20 метрах от берега.

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Об этом сообщили в краевом Минтербезе (Подробнее...)