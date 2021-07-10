В Пермском крае возбудили уголовное дело на отца утонувшей 7-летней девочки

Мама и дочка утонули в реке Ния. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело на 36-летнего жителя Перми. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности, в реке утонула его 7-летняя дочь.

«КП» уже писала об этом трагическом случае. Все случилось 28 июня, семья из Перми приехала на отдых в Карагайский район, на реку Ния. По рассказам очевидцев, папа предложил 7-летней дочке поучиться плавать. Девочка сначала отказывалась, но потом согласилась. Отец отплыл подальше от берега и позвал дочку к себе. Малышка немого проплыла, но потом устала, не почувствовала под ногами дна и начала тонуть. Отец поплыл к ней, но не смог спасти. Мама девочки также попыталась ее спасти, но обе утонули.

- В настоящее время следователем Верещагинского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В установленные уголовным законом сроки подозреваемому будет предъявлено обвинение. Проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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