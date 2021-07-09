МЧС Пермского края предупреждает о сильных дождях, грозах и сильном ветре

В Пермском крае сегодня и завтра погода может существенно измениться.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Пермском крае сегодня и завтра погода может существенно измениться. МЧС региона со ссылкой на синоптиков сообщает, что 9 и 10 июля ожидаются гроза, местами сильный дождь, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.
Также синоптики говорят, что на 8% территории Пермского края, в отдельных юго-западных районах возможно образование суховея – очень жаркого ветра.
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