МЧС Пермского края предупреждает о сильных дождях, грозах и сильном ветре

В Пермском крае сегодня и завтра погода может существенно измениться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае сегодня и завтра погода может существенно измениться. МЧС региона со ссылкой на синоптиков сообщает, что 9 и 10 июля ожидаются гроза, местами сильный дождь, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

Также синоптики говорят, что на 8% территории Пермского края, в отдельных юго-западных районах возможно образование суховея – очень жаркого ветра.

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