В Пермский край в выходные придет похолодание

Синоптики прогнозируют отступление жары в регионе. Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае сегодня, 9 июля, последний день на этой неделе, когда у нас будет + 30 градусов на термометре. Дожей не будет, но уже этим вечером жара начнет отступать и придет похолодание

- В северных районах края прогремят грозы со шквалистым ветром более 20 метров в секунду, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.

Утром в субботу в Перми возможны непродолжительные дожди с грозами, но уже к обеду осадки прекратятся. Воздух днем не прогреется теплее 22 – 27 градусов.

В воскресенье похолодание продолжится, днем будет не выше 22 – 24 градусов, без осадков.

В дальнейшем погода по-прежнему будет засушливой – сохранится, но жары у нас не ожидается. В первой половине следующей недели возможны низкие ночные температуры - от +5 до +10 градусов, а днем будет чуть больше 20 градусов.