Последнего вишерского манси с инсультом эвакуировали в Соликамск

Алексея Бахтиярова доставили в больницу Соликамска. Фото: Вишерский заповедник.

Сотрудник Вишерского заповедника Алексей Бахтияров транспортирован в больницу Соликамска. Одного из последних представителей народов манси, сразу не смогли транспортировать с отдаленного кордона Лиственничный, где он живет, так как у санитарной авиации Пермского края нет вертолета.

Благодаря усилиям сотрудников заповедника за Алексеем Бахтияровым прилетел вертолет. Заповедник заказал его для эвакуации на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты. Он доставил инспектора в Красновишерск.

Сейчас сотрудники заповедника сообщают, что Алексея Бахтиярова перевели в больницу в Соликамск. Предположительно, у него инсульт. Но речь мало нарушена, поэтому он и смог сообщить по рации о своем состоянии.

В соликамской больнице проведут более детальное обследование. Алексей проведет там около месяца, затем, как говорят врачи, около трех месяцев потребуется на восстановление.

Напомним, сотрудник Вишерского заповедника Алексей Бахтияров во время сеанса связи с базой заповедника, сообщил, что у него отнялась левая часть тела. Затем его состояние ухудшилось, о чем он сообщил по радиосвязи.

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