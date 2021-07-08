«Отнялась половина тела». Сотрудник Вишерского заповедника нуждается в срочной эвакуации на «большую землю»

Алексей Бахтияров почувствовал себя плохо в 10 часов утра. Фото: Вишерский заповедник

Сотрудник Вишерского заповедника Алексей Бахтияров оказался в беде. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

Инспектор, который живет и работает на отдаленном кордоне Лиственничный, нуждается в срочной медицинской помощи и эвакуации на «большую землю».

В 10 утра во время сеанса связи с базой заповедника, Алексей сообщил, что у него отнялась левая часть тела. В 14:00 его состояние ухудшилось, о чем он сообщил по радиосвязи и в заповеднике было решено вызвать санавицию для эвакуации Алексея с кордона Лиственничный.

Эвакуация Алексея возможна только воздушным путём. Его кордон находится за Чувальским перевалом, а услуг санавиации в Прикамье сегодня нет. Это выяснили в заповеднике, когда пытались организовать медпомощь для Алексея.

«У санитарной авиации Пермского края нет вертолета. Был разорван контракт с предыдущим подрядчиком. Сейчас ведутся конкурсные процедуры. Работа санавиации в крае не приостановлена. Пациентам, нуждающимся в этом виде экстренной транспортировки, оказывается своевременная медицинская помощь», — прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Отметим, что помощь Алексею Бахтиярову будет оказана в любом случае. Заповедник уже заказал вертолет для эвакуации на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты. Вылет состоялся в 17:20.