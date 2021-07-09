Поддержка семей с детьми: общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России»

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День любви, семьи и верности – самое подходящее время для обсуждения вопросов поддержки семей с детьми. 8 июля состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» - семьям с детьми». В ее работе приняли участие общественники представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей - их учтут при разработке народной программы партии.

Участие в обсуждении приняла детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40 до 100 процентов средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Также в числе мер поддержки участники предложили расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет, предусмотреть использование средств маткапитала на оплату детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля, создать программу трудоустройства подростков.

- Мы видим, что «Единая Россия» последовательно предлагает новые меры поддержки, - отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. - Необходимо защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности. Сегодня в Прикамье 147 тысяч семей ежегодно получают меры социальной поддержки — это 41,6 процентов от общего количества семей с детьми. Всего в Пермском крае 353 тысячи семей с детьми — это 600 тысяч детей. Каждый третий житель региона является получателем мер социальной поддержки. Ежемесячные пособия для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно увеличены на 50–100 процентов от прожиточного минимума на 1 ребенка. Сегодня в Пермском крае такое пособие получают более 85 тысяч семей, это порядка 103 тысяч детей. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки семей с детьми мы можем говорить о комплексном подходе к укреплению института семьи в целом.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.