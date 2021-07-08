В Перми пьяный молодой человек до смерти избил прохожего

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Фото: архив "КП"
30-летний пермяк, который прошлой зимой до смерти забил 60-летнего прохожего, предстанет перед судом.
Как рассказали в региональном управлении СК РФ, случай произошел 17 декабря 2020 года. Около дома по улице Никитина между 60-летним потерпевшим и 30-летним обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Он быстро перерос в драку, инициатором которой был потерпевший.
Обвиняемый начал бить по голове потерпевшего, причинив ему различные повреждения. От полученных травм тот скончался в больнице.
Сейчас следствие собрало достаточно доказательств и дело направлено в суд.