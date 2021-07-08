Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 18:45

В Перми пьяный молодой человек до смерти избил прохожего

Теперь он предстанет перед судом
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: архив "КП"

30-летний пермяк, который прошлой зимой до смерти забил 60-летнего прохожего, предстанет перед судом.

Как рассказали в региональном управлении СК РФ, случай произошел 17 декабря 2020 года. Около дома по улице Никитина между 60-летним потерпевшим и 30-летним обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Он быстро перерос в драку, инициатором которой был потерпевший.

Обвиняемый начал бить по голове потерпевшего, причинив ему различные повреждения. От полученных травм тот скончался в больнице.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств и дело направлено в суд.