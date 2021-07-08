7,5 лет колонии за пьяную ссору. В Чайковском осудили 29-летнего убийцу

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В Чайковском за смертельное ранение мужчины осужден местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Происшествие произошло в коридоре одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Вокзальная города Чайковский. 22 февраля 2021 года ночью 29-летний пьяный мужчина на почве личной неприязни вступил в конфликт с 55-летним соседом. И во время ссоры ударил его ножом в живот.

С полученной раной потерпевший попал в больницу, где позже скончался.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строго режима. Пока что приговор суда не вступил в законную силу.