Профессор одного из пермских вузов обвиняется в краже 1,8 млн рублей

. Фото: Василий Вахрин

Сотрудники ГУ МВД задержали профессора одного из пермских вузов и директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает издание Business Class. По версии следствия, они причастны к хищению денег.

Так, в 2018 году вуз получил 3,6 млн руб. на курсы повышения квалификации для педагогов.

Заведующий одной из кафедр заключил пять договоров оказания услуг с организацией, которая не занималась образовательной деятельностью. И по факту обучение проводили сами сотрудники вуза. С компанией заключались фиктивные контракты для вывода денежных средств из оборота вуза. А профессор и руководитель компании присваивали деньги себе.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.