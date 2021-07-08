В Перми в День семьи, любви и верности поженились 159 пар

Фото: Администрация города Перми

Несмотря на то, что День семьи, любви и верности 8 июля выпал на четверг, 159 пар молодоженов решили зарегистрировать свой союз.

«День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Среди молодых пар хорошей приметой считается просить благословения у родителей на дальнейшую семейную жизнь. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак», - рассказали в управлении ЗАГС администрации Перми.

Отметим, что в 2020 году в этот день поженились всего 78 пермских пар. В 2019-м – 104.

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