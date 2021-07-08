«Облил водой из лужи, а потом подарил ландыши». Секреты любви и счастья пермских семей

Девушка из Лысьвы очаровала гражданина Финляндии. Фото: отдел ЗАГС города Лысьва.

Ко Дню семьи, любви и верности «Комсомолка» собрала истории влюбленных пермяков, которых когда-то свела судьба, а сейчас они продолжают идти по жизни рука об руку и хранить друг другу верность. Какой бывает любовь? Где можно ее встретить? Каков секрет долгих и счастливых отношений? Читаем эти добрые истории и вдохновляемся.

«Наш сын появился на свет в День любви, семьи и верности»

Валентина Ракишева и Вячеслав Просвирнов воспитывают троих детей. Фото: семейный архив.

Семья известных скульпторов Валентина Ракишева и Вячеслав Просвирнов (они авторы известной скульптуры в Кудымкаре Кудым-Ош, - Ред.) воспитывают троих детей.

Познакомились они во время учебы в академии Ильи Глазунова, филиал которой находится в Перми и уже 25 лет счастливо живут вместе.

- Мой будущий муж учился на втором курсе живописного отделения, а я была первокурсницей на отделении скульптуры, - рассказывает Валентина. - Академия была маленькая, и когда мы поступили, не было еще ни одного выпуска, и он, придя посмотреть, что за новички на учебу поступили, заметил меня, а я – его. Это был очень красивый возраст и вскоре он начал красиво ухаживать за мной.

К четырем утра Вячеслав приносил возлюбленной в общежитие огромные охапки сирени.

- Как сейчас помню эту огромную охапку цветов, с которой она стоял под окнами как в фильме «Красотка», - улыбается Валентина. - Это очень яркий момент был. Потом мы приняли решение уйти на съемную квартиру, а когда решили родить малыша, задумались о своем жилье.

И сынишка в этой семье родился 8 июля, в День любви, семьи и верности! Было в 2004 году.

- Я попросила мужа сходить в храм и узнать имя нашего сына, - вспоминает женщина. – Имена были Никон, Николай, Павел, Петр. Я тут же говорю: «О, а давай Никон! Интересное имя!», «Нет, фотоаппарат», - отвечает мне муж.

В итоге супруги решили назвать сынишку Петром, честь мужа Февроньи. А через четыре года этот день был объявлен Общероссийским Днем любви, семьи и верности.

- Так сложилась жизнь, что мы двадцать четыре на семь друг рядом с другом, и работаем и живем, но чем больше мы рядом находимся вместе, тем более крепчает наша семья! – говорят супруги. – Мы всегда вместе переживаем и рабочие и семейные моменты, и я не припомню, чтобы мы надолго разъезжались. А самый главный секрет нашего семейного счастья – это любить, уступать, ценить и уважать друг друга.

«Обрызгал будущую жену водой из лужи»

Алексей Михайлович и Любовь Александровна уже 52 года вместе. Фото: семейный архив.

Историю любви своих родителей рассказала «Комсомолке» жительница Добрянки Мария Згогурина.

- К сожалению, я не знаю, в каком именно году познакомились мои родители, но было это как так: далекие 60-е моя мама Любовь Александровна была студенткой медицинского училища. Ее направили на практику в военную часть в Оренбургской области, где в то время работал водителем мой отец - Алексей Михайлович.

Приехав в военный городок, студентка шла по тротуару с чемоданом в руках, а проезжавший мимо водитель обрызгал ее грязной водой из лужи.

- Вспоминая это, мама всегда мило улыбается, будто снова переживает этот момент, - продолжает Мария. - Как оказалось, папа жил в соседнем доме. Он заприметил незнакомую молодую девушку, и она ему очень понравилась. На все свидания потом он приносил ей букетики ландышей, а историю с лужей они всегда вспоминали со смехом.

22 декабря 1968 года Любовь Александровна и Алексей Михайлович стали мужем и женой, вместе они уже 52 года. Сейчас у них большая и дружная семья: пятеро детей, 11 внуков и двое правнуков.

«Вышла замуж за друга детства»

Пермячка Елена Санникова вышла замуж за своего друга детства. Фото: семейный архив.

Своей историей любви поделилась с читателями «Комсомолки» пермячка Елена Санникова. Она долго искала свое счастье и наконец, поняла, что единственный и самый главный мужчина в ее жизни – это ее друг детства, которого она знает с 10 лет!

- Мне кажется, что самые надежные отношения вырастают как раз из дружбы, - считает Елена. - Вдруг, неожиданно, ты видишь в этом человеке гораздо больше, чем видела вчера, как будто огонек зажегся в ночи. И тот, кто был тебе только другом, оказывается тем единственным, кто нужен тебе.

Наши отношения начались как раз с дружбы, дружить мы начали с 3-го класса. Мой нынешний муж Алексей ухаживал за мной, дарил подарки, приходил в гости к брату, заодно и со мной увидеться. Мы дружили. У нас была своя личная анкета. Помните такую? Нужно было отвечать на вопросы: Ты меня любишь? Твой любимый цвет? Любимые цветы? Любимое блюдо? Кто твой лучший друг?

Некоторые вопросы мы стеснялись спросить друг у друга, поэтому писали в анкету. Потом мы долго не общались. У меня появился другой молодой человек, а нынешнего мужа я считала лучшим другом, поддержкой своей.

У него тоже появилась девушка, он ушел в армию. Я его не провожала. Но из армии встретила. С девушкой он расстался. Общение у нас снова наладилось. Мой молодой человек тоже был в армии, я его дождалась и вышла за него замуж. А мой Алексей был для меня просто хорошим другом.

- На свадьбу он тоже был приглашен, но у него ко мне были другие чувства. Он не понимал, почему свадьба состоится и жених не он?! Все родственники думали, что я замуж выхожу за лучшего друга Лешу, но это было не так. Дальше Алексей продолжал оставаться рядом, и когда мне приходилось несладко, он всегда поддерживал меня. В итоге я рассталась с первым мужем и вышла замуж за Алексея! Мое счастье всегда находилось рядом, а я его не замечала!

Познакомилась с мужем в интернете и осенью уезжает в Финляндию

Виктория Шаймарданова познакомилась со своим будущим мужем в интернете. Фото: отдел ЗАГС Лысьвы.

А эта интересная семейная пара появилась на свет всего три дня назад в Лысьве. Здесь 24-летняя местная жительница Виктория Шаймарданова стала законной супругой 28-летнего гражданина Финляндии Йоонатана Хиетамиеса.

- Мы познакомились больше года назад в интернете, начали общаться, - рассказала Виктория свою историю любви. – Йоонатан хотел приехать в Россию еще в прошлом году, но нам помешала пандемия. Но молодые люди продолжали общаться. Объединяющим их языком стал английский, а сейчас девушка учит финский язык, а ее спутник – русский.

Весной Йоонатан понял, что уже не сможет без симпатичной русской девушки и сначала спросил разрешения у отца Виктории, а потом сделал ей предложение. Увидеть друг друга воочию жених с невестой смогли лишь месяц назад, когда Йоонатан наконец-то прилетел в Россию.

- Увидев друг друга вживую, мы поняли, что очень подходим друг другу и подали заявление в ЗАГС, - улыбается новоиспеченная супруга. – У нас схожие взгляды на жизнь, мы оба приверженцы традиционной семьи с большим количеством детей.

Необычный наряд на свадьбу Виктория придумала сама: венок, коса и платье ручной работы. Жених обомлел, увидев свою невесту такой обворожительной.

- Я по профессии художница, люблю рисовать, а муж - строитель в строительной компании, у него есть свой дом, куда мы после того, как соберем все необходимые документы, переедем к нему, - говорит Виктория. – Родители мои, конечно, немного волнуются из-за этого, но говорят, что найти свое счастье – это важно для каждой женщины. И бывает так, что находят его девушки в другой стране. А пока мы в России, Йоонатан знакомится с нашей историей и культурой и ему очень понравилась наша русская архитектура и природа.

Мужа мне выбрала бабушка

Татьяна и Александр Минины со своими детьми. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Татьяна и Александр Минины вместе служат в отделе полиции «Кочевский». Он – участковым, она - инспектором по организации и осуществлению административного надзора. Вместе пара уже 26 лет.

- Знакомы мы с детства, росли в одном поселке, ходили в один детский сад и учились в одной школе, дружили, - говорят супруги.

Когда Александру было 17 лет, он сделал Татьяне предложение, но девушка, которой в то время было 15, ответила отказом.

- Он приехал ко мне на КРАЗе и говорит: «Выходи за меня замуж, и уедем», - рассказывает Татьяна. – Я говорю: «Ты что? Мы же еще несовершеннолетние, нам не разрешат». И он уехал.

Александр терпеливо ждал, и когда девушке исполнилось 18 лет, вновь сделал ей предложение.

- Мужа мне бабушка выбрала, - улыбается женщина. - За мной и другие ухаживали, но она сказала: «Замуж выходи за Сашу». И не ошиблась. Бабушка играла в моей жизни большую роль. Она не раз давала нам жизненные советы и всегда они были правильные.

Свадьбу играли всем поселком, потом разъехались на учебу, вернулись и устроились работать по профессии.

В 2001 году у супругов родился первенец – Лев, после этого Татьяна поступила на службу в милицию на должность младшего инспектора-кинолога в Березниках. Александр пришел в органы внутренних дел через два года после жены, устроился милиционером-водителем.

В 2013 году супруги вернулись на свою малую родину.

- Работа в одной службе семейному счастью не мешает, - говорят Минины. - Это даже сплачивает семью. Мы понимаем друг друга с полуслова. Интересы одинаковые. Нет скандалов и разборок из-за задержек на работе. Поддерживаем друг друга морально.

За годы брака жизнь подкидывала паре немало испытаний, выдержать которые помогла любовь.

- В 2006 году меня направили на полгода в командировку в Ростов-на-Дону, - рассказывает Татьяна. - Леве тогда было пять лет. Мне пришлось оставить его с папой. В это время в Березниках как раз начались обвалы, и Саша сутками пропадал на работе. Ребенок был практически без присмотра, поэтому пришлось его отправить к бабушке в деревню. Кроме того, муж дважды выезжал в Чеченскую Республику, а я оставалась с двумя детьми в городе, где нет родственников. Надо идти на дежурство, детей оставить не с кем. Старшему сыну было 9 лет, вот он и присматривал за младшим трехгодовалым братом.

У супругов исполнилась мечта – они построили дом, но была у Мининых еще одна мечта. Саша с Таней очень хотели иметь дочку. Но никак не получалось родить. Тогда Татьяна сказала, что если до 40 лет не рожу, возьмем девочку из детского дома. В прошлом году капитан полиции отметила свое сорокалетие. В декабре, перед самым Новым годом, в их семье появилась трехлетняя дочка Елизавета.

- Решение об удочерении мы приняли на семейном совете, обсудив с детьми. Сыновья приняли ее сразу, как родную. Девочка общительная, смышленая, веселая. Любит танцевать, петь. Она у нас как звоночек в доме. Все ее очень любят.