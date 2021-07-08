«Амкар» сыграет первый официальный матч менее чем через неделю

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Появилась информация о том, когда ФК «Амкар-Пермь» сыграет первый официальный матч в новой истории.

Так, дата первой встречи уже совсем скоро – это среда, 14 июля, 18:30 (0+). Наша команда дома сыграет с «Тюменью» на стадии 1/256 Кубка России по футболу. О правилах посещения матча и билетах будет объявлено позднее.

А другой пермский ФК – «Звезда», вступит в бой на стадии 1/128 финала и встретится именно с победителем пары «Амкар-Пермь» – «Тюмень». Матч назначен на среду, 28 июля (0+).

Напомним, ранее пресс-служба «Амкара» опубликовала официальные даты начала первых игр пермяков в ФНЛ (бывшая ПФЛ).