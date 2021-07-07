«Амкар» начнет сезон с выезда в Барнаул

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» сыграет первый официальный матч в новой истории 20 июля в Барнауле против местного «Динамо» (0+). Следующая игра (против «Иртыша») также пройдет на выезде, но в другом сибирском городе – Омске и состоится через 3 дня, 23 июля (0+). Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

Дома пермский болельщик увидит команду 1 августа. В Перми «красно-черные» примут один из сильнейших клубов группы – ФК «Тюмень» (0+).

Матчи с другим пермским клубом – ФК «Звезда» – запланированы на 26 сентября и 14 ноября (оба 0+).

Завершится сезон для «Амкара» 4 июня 2022 года. Тогда наш клуб вновь встретится с барнаульским «Динамо» (0+).

.