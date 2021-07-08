Как защищены права пермяков, работающих дистанционно

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие регионы объявили о переводе части сотрудников на удаленную работу. При этом формат дистанционной работы в целом стал более востребованным вне зависимости от коронавирусных ограничений. Согласно исследованиям, весной в России удаленно работали более 3 млн человек — порядка 5,5% от общего числа. А в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 10% — или 5,5 млн человек, прогнозируют в Минтруда. Годом ранее, до пандемии, официально дистанционных работников было лишь порядка 30 тысяч. И их права не всегда четко регулировались законодательно.

В связи с этим фракция «Единой России» разработала и внесла поправки в Трудовой кодекс. Они закрепили права и обязанности работников и работодателей при различных формах удаленной занятости. С распространением ковида эти нормы не теряют актуальности, считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

- Вопрос перехода на «удаленку» уже полностью урегулирован. Это и условия временного перевода, защита прав работников при этом. Те условия, которые должен соблюсти законодатель. При участии «Единой России» была создана рабочая группа, которая следит за применением закона совместно профсоюзами и работодателями. Нарушений или споров, которые возникли в связи с реализацией положений этого закона, зафиксировано не было, — отметил Андрей Исаев.

Фракция партии продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства. В частности, остался неурегулированным вопрос о ненормированном рабочем дне, заключении срочных трудовых договоров, электронном документообороте.

Скорее всего, в России будет развиваться частичная «удаленка» - комбинированный способ организации труда, когда человек трудится определенное время на рабочем месте в коллективе.

- Регламентирование «удаленки» - очень актуальная мера, нужная тысячам людей, - говорит Ирек Хазиев, председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края. - И дело не только в пандемии. Пандемия только ускорила процесс перехода на уделенный режим работы в России. С развитием современных технологий для представителей целого ряда профессий необходимость находиться в офисе исчезла ещё несколько лет назад. В нашем регионе, где именно IT-бизнес является одним из экономических драйверов, работа на «удаленке» де-факто стала нормой для сотен специалистов. Причем, живущих иногда в самых разных городах, но де-юре работающих в Пермском крае. И это выгодно всем: и работникам, и работодателям, и региональному бюджету.

Однако официально дистанционный формат не был закреплен на законодательном уровне. Такого понятия как удаленная работа не существовало в принципе. И это порождало множество вопросов между работниками и работодателями.

Поправки в Трудовой кодекс, которые внесла «Единая Россия», как раз и закрепляют такое понятие, как удаленная работа, права и обязанности сторон при переходе на такой режим работы. Безусловно, вопросы еще остаются, и их надо будет дополнительно урегулировать. Но первый шаг в этом направлении сделан. И я считаю это очень важным и полезным.

Напомним, в январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников – их разработала и обеспечила принятие в Госдуме фракция «Единой России». Поводом послужил массовый перевод сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией коронавируса.

Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.