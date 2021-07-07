- Фото: архив "КП"

На трассе в Пермском крае насмерть сбили школьницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Днем 7 июля группа детей шла по обочине дороги Кунгур-Соликамск в сторону поселка Комсомольский. На 14 километре одна из девочек решила перебежать дорогу. Она подождала, пока проедет ГАЗель, и побежала, но за грузовиком ехал 61-летний водитель Volkswagen Polo. Мужчина пытался уйти от столкновения, повернул на "встречку", но ребенка зацепило крылом машины. 14-летняя школьница получила смертельную травму.

Были ли с детьми взрослые, не сообщается. По странному стечению обстоятельств, день рождения у водителя и у погибшей девочки в один день.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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