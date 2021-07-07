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Происшествия7 июля 2021 18:10

Видео: на трассе в Пермском крае велосипедиста от смерти спасло чудо

Молодой человек ударился о фуру и едва не оказался под колесами грузовика
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео, снятое на трассе в Пермском крае, на котором велосипедиста от смерти спасло чудо. На кадрах видно, как молодой человек едет по дороге на велосипеде, в какой-то момент к нему приближатся грузовик и велосипедист ударяется телом о кузов большегруза.

К счастью, парня отбросило в сторону, а не под колеса автомобиля и рядом не было проезжающих машин.Очевидцы тут же пришли велосипедисту на помощь. Молодой человек получил проникающие ранения рук и ног.

Велосипедист ударился о фуру в Пермском крае. Видео: источник "КП"