Видео: на трассе в Пермском крае велосипедиста от смерти спасло чудо

Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео, снятое на трассе в Пермском крае, на котором велосипедиста от смерти спасло чудо. На кадрах видно, как молодой человек едет по дороге на велосипеде, в какой-то момент к нему приближатся грузовик и велосипедист ударяется телом о кузов большегруза.

К счастью, парня отбросило в сторону, а не под колеса автомобиля и рядом не было проезжающих машин.Очевидцы тут же пришли велосипедисту на помощь. Молодой человек получил проникающие ранения рук и ног.