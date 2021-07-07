В Перми мужчина нашел в озере труп

Утонувшему мужчине было 50 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в районе СНТ «Красный октябрь», недалеко от улицы Фоминской, очевидец увидел в воде утонувшего мужчину. Это случилось 6 июля, около 22.00. Он вытащил его тело на берег и позвонил в полицию.

По информации источника, погибшему мужчине 50 лет. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить экспертам.

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