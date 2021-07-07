В Перми отреставрируют два объекта культурного наследия

- Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Городской центр охраны памятников объявил конкурс на реставрацию «Дачи Синакевича» и «Дачи на набережной», которая также известна как «Дача Мешкова». Об этом со ссылкой на горадминистрацию сообщает издание Business Class.

«Дача Синакевича» расположена по адресу: улица Танцорова, 24. В планах: отремонтировать элементы архитектуры, конструкцию здания, внутреннее электрооборудование и электроосвещение. А также систему отопления и пожарную сигнализацию. После реставрации объект адаптируют для посещения инвалидами и маломобильными группами населения.

Здание «Дача Мешкова» по улице Кировоградской, 178 пока готовится к реставрации и его только предстоит обследовать. Инженерно-технические работы будет выполнять компания ООО «Стройтехэксперт».

Оба объекта культурного наследия планируется привести в порядок к 300-летию Перми.