«В субботу – затяжные ливни и шквалы, в воскресенье – похолодание»: Синоптики предупредили о том, что погода в Прикамье испортится

Гроза в Пермском крае. Фото: Андрей МАТЛИН

В Прикамье ожидается значительное изменение характера погоды. Об этом рассказали синоптики, сообщив также прогноз погоды на июль 2021.

- Днем в субботу над Пермским краем начнет формироваться циклон, - сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - В течение дня будут создаваться условия для сильных ливней и гроз на большей части края. Они к тому же могут быть продолжительными. Дневная температура составит от +23 до +28 градусов, при этом теплее всего будет на юго-востоке края.

Сильные дожди в центральных и восточных районах края продолжатся вплоть до середины дня воскресенья. Продолжительная засуха закончится. В воскресенье при значительной облачности дневная температура ожидается на уровне +15…+20 градусов и лишь на севере - до +23 градусов.

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