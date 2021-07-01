Какую погоду нам предвещают чайки? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казалось, «градус тепла» в Прикамье будет и дальше повышаться, а земля – все больше иссушаться. Сначала был теплый и сухой май. Затем – жаркий июнь, больше напоминающий июль. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на июль 2021: сначала нас смоет, а потом заморозит.

Вспомним: лето начиналось с прохладной погоды с холодными ночами, поэтому нынешний июнь, как объясняют метеорологи, не побьет рекордов некоторых прошлых лет. Но вот концовка месяца выдалась по-настоящему рекордно жаркой.

- Последний день июня в Пермском крае стал самым жарким июньским днем в двадцать первом веке, - отмечает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - В Перми столбик термометра достиг отметки +35,3 градуса, что всего на одну десятую градуса ниже рекорда, установленного 23 июня в 1987 году.

Метеоролог объясняет, что на этом «тепловые рекорды» пока закончатся – в ближайшие дни жара начнет отступать. Но под занавес погода может нам устроить небесную феерию – с грозами, проливными дождями и градом.

- В верхних слоях атмосферы дуют сильные ветры, в воздухе повышенная влажность - складывается благоприятная ситуация для образования чрезвычайно сильных гроз, шквала, крупного града, - предупреждает Андрей Шихов. - При этом ливневые грозы могут быть гораздо более интенсивными, чем это было в прошлую пятницу. Хотя и необязательно, что они прицельно ударят именно по Перми, как это было в прошлый раз.

Изменение погоды коснется и температуры за окном.

- Жара начнет понемногу отступать, - сообщает Андрей Шихов. - В пятницу в Перми днем будет уже - не выше 30 градусов, а где-то при плотной облачности – всего 25 градусов. В субботу днем ожидается – от 24 до 28 градусов.

В воскресенье прогнозируется образование над Уралом циклона, который может вызвать очень большое количество осадков, и период засухи в Прикамье закончится. На Пермь может обрушиться за день месячная норма осадков. Во многих районах края возможны ливни, переходящие в обложные дожди. При этом дневная температура воздуха будет снижаться и может быть ниже 20 градусов.

А что нас ждет дальше? Будет ли нынешний июль таким же жарким, как в прошлом году?

- Можно почти точно говорить, что июль этого года не будет похож на прошлогодний, - говорит Андрей Шихов. - В прошлом году июль начался с ночных заморозков, а потом была волна серьезной жары, и только в третьей декаде погода вошла «в норму». Нынешний июль может быть более ровным и прохладным – условий для экстремальной жары не предвидится. По прогнозам, третья декада может быть достаточно холодной, днем может быть не теплее +20 градусов, что для конца июля существенно ниже нормы. А в случае обложных дождей термометр в какой-то из дней температура может опуститься и до +15 градусов.