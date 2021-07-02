Житель Большой Сосновы скончался в результате бытовой драки

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В Прикамье виновнику бытовой драки назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Дело обстояло так: в октябре прошлого года 34-летний житель Большой Сосновы и его 52-летний знакомый подрались из-за незначительного повода. Но драка дошла до такой стадии, что первый начал слишком сильно избивать второго мужчину. Тот скончался от множественных ударов руками и ногами, в том числе – по голове. А после так и не смог прийти в сознание и умер в больнице несколько дней спустя.

Также с осужденного в счёт возмещения морального вреда потерпевшей взыскан 1 млн руб.