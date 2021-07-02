В Перми нужны волонтеры для поисков утонувшего молодого человека

Фото: Кунгурская служба спасения.

Поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших» Пермь просит помочь в поиске без вести пропавшего молодого человека в реке Мулянка. Нужны лодки, «кошки», эхолот со структурным сканером.

Координатор: 8 999 126 26 25 – Вячеслав, Инфорг: 8 912 880 41 60 – Александра. Напомним, в Перми 30 июня почти в полночь на пляже на реке Мулянке утонул молодой человек. Девушка и юноша пошли купаться, плавали, а потом начали тонуть.

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