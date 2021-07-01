Тонули вдвоем: в Перми очевидцы спасли девушку, 18-летний молодой человек ушел на дно

В реке Мулянке утонул 18-летний юноша. Фото: Анна Маркова

В Перми вчера почти в полночь на пляже на реке Мулянке утонул молодой человек. Девушка и юноша пошли купаться, плавали, а потом начали тонуть. Это произошло на глазах очевидцев, они поплыли к ним на помощь.

20-летнюю девушку им удалось спасти, ее вытащили на берег, а ее 18-летний друг утонул. На место происшествия вызвали спасателей. Очевидцы показали им место, где все произошло, сегодня они проведут поиск тела погибшего молодого человека.