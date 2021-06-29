В Коми-Пермяцком драмтеатре подготовили к показу новый спектакль

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В среду, 30 июня, в Коми-Пермяцком национальном ордена «Знак Почёта» драматическом театре им. М. Горького состоится предпремьерный показ спектакля «Зарни Инь. Золотая Баба». Постановка осуществлена в рамках национального проекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия»

Летний отпускной сезон традиционно считается для театров периодом затишья. Однако артисты готовятся к осени, чтобы в новом сезоне встретить своих зрителей новыми интересными спектаклями. Так, Коми-Пермяцкий драматический театр предпремьерным показом 30 июня закрывает свой 90-й сезон. Уже в первые дни осени, вернувшись из отпуска, труппа представит зрителям новую готовую работу.

Спектакль «Зарни Инь. Золотая Баба» (12+) – это не совсем привычная постановка для коми-пермяцкой драмы. Дело в том, что весь спектакль идёт под музыкальное сопровождение, музыка не прекращается ни на минуту, и актёры передают основную идею спектакля не только посредством слова, но и при помощи пластики. Осуществила постановку режиссёр, балетмейстер, хореограф Ирина Ткаченко.

Поддержку этому театру, как и многим другим в крае, оказывает нацпроект «Культура» и проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Благодаря ему в прошлом году в Прикамье поддержку получили шесть театров. В 2021 году поклонники театрального искусства уже смогли увидеть три премьеры, созданные при поддержке средств национального проекта. Это спектакль «Космос» Лысьвенского драматического театра, «Ближние» губахинского театра «Доминанта» и «Не имей сто рублей» Кунгурского ТЮЗа.

Как отметил ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, театры Пермского края можно справедливо назвать визитной карточкой региона. «Такое всеобщее признание накладывает на нас большую ответственность. Мы должны поддерживать наши учреждения, развивать театральную инфраструктуру – вкладываться в ремонт, реконструкцию, строительство, а также подготовку новых спектаклей», – подчеркнул глава Прикамья.

Средства национального проекта – серьёзная поддержка театральных коллективов. Так, в театры малых городов с численностью населения до 300 тыс. человек в текущем году направлено 9,1 млн рублей на укрепление материально-технической базы.

Надежда Лядова, депутат Законодательного Собрания Пермского края, региональный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия»:

– Поддержка творческого потенциала театральных учреждений как с позиций эстетического воспитания, так и с позиций сохранения культурных традиций региона – основная цель культурных проектов партии «Единая Россия». Участие в них – это возможность для наших муниципальных театров ставить новые спектакли, потому что основная часть финансирования идёт как раз на создание премьер.

Кудымкарский спектакль «Зарни Инь. Золотая Баба» замечателен не только пластическим прочтением драматургического произведения, но и игрой на родном коми-пермяцком языке. Он задевает сложнейшие человеческие темы – истоки, память о предках, предательство. Главный герой, начав свою роль на русском языке, после того как прикасается к своим истокам, возвращается к языку своего народа.

Предстоящая театральная осень в муниципалитетах Прикамья вообще ожидается очень активной. Кроме ряда премьер, любителей этого вида искусства ждет также открытие фестиваля театральных коллективов «КаМский» в Губахе.