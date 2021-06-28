11-летнюю девочку, на глазах у которой произошло тройное убийство в Пермском крае, отпустили домой

11-летняя школьница - единственная выжившая во время чудовищного тройного убийства. Фото: архив "КП"

В минздраве рассказали о состоянии девочки из Горнозаводского района, на чьих глазах было совершено жестокое тройное убийство. После стрельбы, открытой 57-летним дядей школьницы, погибли родители девочки и ее тетя.

Ребенок, в которого целился взбешенный дядя, смогла позвонить в полицию и позвать на помощь.

- Девочку отпустили из больницы, у нее легкая неопасная рана. Ей оказали медицинскую помощь, обработали рану и отпустили домой с родственниками, - рассказали «Комсомольском правде» в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас с ребенком будет работать психолог, а ее дальнейшей судьбой заниматься органы опеки.

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