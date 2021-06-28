Пермяки научили нейросеть распознавать электросамокаты на улицах города

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермская IT-компания TrafficData разработала модуль для распознавания электросамокатов на городских улицах.

Как рассказали в пресс-службе компании, разработка поможет обезопасить дороги и тротуары, определив интенсивность движения самокатов. Она подскажет, где для самокатов будет необходимо выделить специальную полосу или установить скоростной режим.

«Мы несколько месяцев обучали нейросеть с помощью реальных фото и видеосъемок городских улиц. Теперь искусственный интеллект может находить на видео сами самокаты и определять их скорость» — делится представитель компании Иван Чебыкин.

Отметим, за последний год продажи электросамокатов в России выросли втрое. А по данным МВД, с начала 2021 года число ДТП с их участием увеличилось на 200%.

Напомним, ранее «КП-Пермь» собрала пермские пункты проката, где можно безопасно арендовать электросамокат.