Фото: Архив "КП"
Рабочая неделя подошла к концу и впереди нас ждут два жарких летних выходных дня. Рассказываем, где в Перми можно безопасно арендовать электросамокат и весело провести выходной день.
Те самые фиолетовые самокаты
В конце мая в Перми заработал сервис поминутной аренды электросамокатов Urent с парковками по центру города. Теперь по городу для аренды доступны более 500 штук самокатов.
Контакты: Достаточно скачать приложение Urent в App Store или «Play Маркет». Приложение покажет ближайшую стоянку самокатов, откуда уже можно взять любой понравившийся самокат.
Стоимость: 30 руб. за разблокировку самоката и от 5 руб. за каждую минуту поездки
Прокат электросамокатов «Я поехал?»
Адрес: Петропавловская, 77А
Контакты: +7 (950) 452-64-73 (Viber, Whats App), группа «ВКонтакте» и Instagram;
Стоимость: от 250 руб./час
«Smart scooter»
Адрес: парковка перед ТРК «Колизей-Синема»
Ссылка: официальный Instagram и телефоны: +79824656301, +79922098770
Стоимость: от 250 руб./час
«ШТОРМ»
Адрес: Шоссе Космонавтов, 152
Контакты: +7(342) 204-59-46 и официальный сайт
Стоимость: от 400 руб./полчаса и от 600 руб./час
Магазин умной техники «Rocket»
Адрес: ул. Ленина 92. БЦ «Славяновский Plaza»
Контакты: Официальный сайт , группа «ВКонтакте» и Instagram
Стоимость: от 300 руб./час
«Городской центр проката»
Адрес: Шоссе Космонавтов, 178
Контакты: +7 (342) 205-81-32 и официальный сайт
Стоимость: 2-4 часа - 790 руб.