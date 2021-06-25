Фото: Архив "КП"

Рабочая неделя подошла к концу и впереди нас ждут два жарких летних выходных дня. Рассказываем, где в Перми можно безопасно арендовать электросамокат и весело провести выходной день.

Те самые фиолетовые самокаты

В конце мая в Перми заработал сервис поминутной аренды электросамокатов Urent с парковками по центру города. Теперь по городу для аренды доступны более 500 штук самокатов.

Контакты: Достаточно скачать приложение Urent в App Store или «Play Маркет». Приложение покажет ближайшую стоянку самокатов, откуда уже можно взять любой понравившийся самокат.

Стоимость: 30 руб. за разблокировку самоката и от 5 руб. за каждую минуту поездки

Прокат электросамокатов «Я поехал?»

Адрес: Петропавловская, 77А

Контакты: +7 (950) 452-64-73 (Viber, Whats App), группа «ВКонтакте» и Instagram;

Стоимость: от 250 руб./час

«Smart scooter»

Адрес: парковка перед ТРК «Колизей-Синема»

Ссылка: официальный Instagram и телефоны: +79824656301, +79922098770

Стоимость: от 250 руб./час

«ШТОРМ»

Адрес: Шоссе Космонавтов, 152

Контакты: +7(342) 204-59-46 и официальный сайт

Стоимость: от 400 руб./полчаса и от 600 руб./час

Магазин умной техники «Rocket»

Адрес: ул. Ленина 92. БЦ «Славяновский Plaza»

Контакты: Официальный сайт , группа «ВКонтакте» и Instagram

Стоимость: от 300 руб./час

«Городской центр проката»

Адрес: Шоссе Космонавтов, 178

Контакты: +7 (342) 205-81-32 и официальный сайт

Стоимость: 2-4 часа - 790 руб.