- Фото: Василий Вахрин

Пермский парк им. Горького подарит привившимся от коронавируса посетителям бесплатное посещение аттракционов.

Как сообщили в парке, акция будет действовать с 28 июня по 30 августа.

Всем желающим поставить прививку необходимо подойти в стационарный пункт вакцинации, расположенный на главной площади парка (у пункта охраны напротив ротонды).

После вакцинации первым компонентом посетителям выдадут подписанный врачом флаер. С ним будет необходимо подойти в кассу парка (возле колеса обозрения). После карту посетителя пополнят на 1000 руб. (бонусов). Потратить их можно будет до 31 декабря 2021 года.

Отметим, что после прохождения обоих этапов вакцинации каждому будет выдан сертификат о прививке. Также эта информация появится на сайте Госуслуг.

Напомним, ранее с похожей инициативой выступил пермский цирк. Каждому привившемуся в мобильном пункте рядом с цирком администрация подарит сертификат на представление. Получить его можно уже после введения первой дозы вакцины.