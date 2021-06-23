За прививку от COVID-19 дают билеты в цирк

За прививкой к цирку Фото: Василий Вахрин

С сегодняшнего дня по средам мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать на площади у Пермского цирка. Каждому сделавшему здесь администрация цирка подарит сертификат на представление. Получить его можно уже после введения первой дозы вакцины.

Для того, чтобы сделать прививку в мобильном пункте, предварительная запись не нужна – все данные пациента в базу Госуслуг занесут администраторы поликлиники. При себе надо иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.