Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 июня 2021 12:40

За прививку от COVID-19 дают билеты в цирк

Вакцинироваться нужно в мобильном пункте около Пермского цирка
Данил Постаногов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прививкой к цирку

За прививкой к цирку

Фото: Василий Вахрин

С сегодняшнего дня по средам мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать на площади у Пермского цирка. Каждому сделавшему здесь администрация цирка подарит сертификат на представление. Получить его можно уже после введения первой дозы вакцины.

Для того, чтобы сделать прививку в мобильном пункте, предварительная запись не нужна – все данные пациента в базу Госуслуг занесут администраторы поликлиники. При себе надо иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.