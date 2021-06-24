Пожилого пермяка, перерезавшего трос промышленным альпинистам, будут судить повторно

Обвинение просило приговорить пенсионера к 8,5 годам колонии. Фото: Андрей МАТЛИН

74-летенего пермяка, который перерезал трос промышленным альпинистам, будут судить повторно. ЧП, напомним, произошло в августе 2019 года, когда двое рабочих занимались благоустройством фасада в доме на Пушкина, 13.

Жильцу не понравилось это, и он перерезал трос. Альпинист пролетел несколько этажей и, к счастью, повис на дополнительной страховочной стропе. Второй альпинист, увидев все это, поднялся на крышу, чтобы не позволить пенсионеру перерезать еще один трос.

В марте 2021-го обвиняемого приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра. Судья переквалифицировал статью о покушении на убийство двух человек на менее тяжкую - угрозу убийством.

- По представлению прокуратуры края незаконный приговор в отношении осужденного, предпринявшего попытку перерезать страховочный трос рабочим – альпинистам был отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение по существу, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры.

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