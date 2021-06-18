В Соликамске погиб диджей радиостанции «Соль FM»

Фото: личная страница Алексея Попова "ВКонтакте"

Вчера вечером в Соликамске погиб диджей местной радиостанции «Соль FM» Алексей Попов, известный как DJ Alex DRIVE. Об этом сообщили в соцсетях радиостанции.

Обстоятельства смерти не уточняются, но по предварительной информации из соцсетей, Алексей погиб в результате драки.

В следственном отделе по Соликамску эту информацию подтвердили:

- Пострадавший получил смертельную травму в ходе конфликта. Подозреваемый известен. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Прощание с Алексеем состоится в субботу 19 июня в Прощальном зале «Вознесение» ритуальные услуги на улице Володарского, 4, в 11:00.