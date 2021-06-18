Скончался преподаватель ПГНИУ Андрей Бячков

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В Перми 17 июня в возрасте 59 лет скончался преподаватель экономического факультета ПГНИУ, завкафедрой информационных систем и математических методов в экономике, кандидат физико-математических наук Андрей Бячков.

«Андрей Борисович был очень талантливым и увлеченным человеком, его главными хобби всегда были история и путешествия, — отмечают в ПГНИУ. Он разрабатывал маршруты для своей дочери, когда она работала волонтером в Европе. Смеясь, Андрей Борисович говорил: «Есть города, которые знаю отлично, хотя не был там ни разу. Брось меня в Барселону или в Париж – я проведу экскурсию по самым интересным местам. Был в Праге, Риме, последняя поездка – это Флоренция и Венеция. В путешествиях чувствую себя как мусульманин, который идёт в хадж».

О времени и месте прощания с Андреем Борисовичем будет сообщено дополнительно.

Напомним, на прошлой неделе ПГНИУ понес еще одну потерю — из жизни ушел бывший директор НП «Автоальянс», доцент кафедры трудового и международного права юридического факультета ПГНИУ Виталий Крыжан.