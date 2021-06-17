Форвард «Звезды» находится на просмотре в московском «Торпедо»

Никита Голдобин (справа). Фото: ФК "Звезда"

Форвард пермской «Звезды» Никита Голдобин отправился на просмотр в клуб ФНЛ – московское «Торпедо». Об этом на утренней пресс-конференции сообщил уже бывший главный тренер ФК «Звезда» – возглавивший «Амкар» Рустем Хузин.

По словам специалиста, Никита Голдобин является одним из тех, кого в ближайшем будущем хотел бы подписать «Амкар». Пока из игроков «Звезды» согласие на переход в клуб дал лишь один игрок – полузащитник и капитан ФК «Звезда» Евгений Тюкалов.

В минувшем сезоне «автозаводцы» заняли 6 место в турнирной таблице ФНЛ. «Звезда» также завершила сезон на шестой строчке, но в своей группе ПФЛ.

Ранее из «Звезды» в другой клуб ФНЛ – красноярский «Енисей» – перешел форвард Максим Лаук.